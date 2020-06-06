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На безопасном расстоянии: как проходит книжный фестиваль в Москве

15:26
  • суббота
  • 06 июня 2020

Для посещения нужно заранее оформить входной билет

В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь". Это первое большое культурное событие в столице после смягчения ограничений. Оно приурочено ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка. У стен Кремля собрались представители крупнейших издательств и ведущие авторы. И всё же из-за пандемии мероприятие проходит в особом режиме.
В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь"

Книжный фестиваль на "Красной площади" в этом году, наверно, войдёт в историю. Во-первых, это первое массовое мероприятие после режима ограничений. А во-вторых, это вызов и для книжной индустрии - показать насколько она готова к импровизациям, сообщает "ТВ Центр".

Организаторы подошли серьёзно к мерам профилактики. Как и прежде, вход на Красную площадь в дни фестиваля бесплатный, но количество участников ограничено в несколько раз. Чтобы сюда попасть нужно заранее оформить бесплатный билет на сайте фестиваля. И, конечно, главное требование для всех - соблюдать безопасное расстояние.

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