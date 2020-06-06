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"Займитесь делом": продолжается интернет-битва Шнурова и Пригожина

16:55
  • суббота
  • 06 июня 2020

Музыкант и продюсер не могут успокоиться

Продолжается заочная пикировка звёзд шоу-бизнеса на тему нехватки денег на карантине. Вступивший в полемику с Иосифом Пригожиным музыкант Сергей Шнуров обвинил продюсера и мужа Валерии в неадекватности.
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Певец в очередной раз оскорбил знаменитых супругов. В ответ на обвинения в том, что Шнуров сам просит помощи у государства, Сергей написал едкий пост в соцсети.

"Тётя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьёзная, может быть даже медицинская. А людям нужна работа. За что я и выступаю, давно и последовательно", - написал Шнуров и посоветовал Валерии и её супругу занять каким-нибудь делом.

До этого в соцсетях жаловался на отсутствие денег Тарзан - муж Наташи Королёвой. Правда, через несколько дней сама певица похвасталась эксклюзивной защитной повязкой с полудрагоценными камнями за 350 тысяч рублей.

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