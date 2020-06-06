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Глава Москомспорта Кондаранцев выступил на коллегии Минспорта России

15:21
  • суббота
  • 06 июня 2020

В столице реализуются уникальные онлайн-проекты

Глава департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев обратил внимание на необходимость совершенствования методики подсчёта граждан, систематически занимающихся спортом, используя передовые цифровые технологии. Об этом он заявил на итоговом заседании коллегии Министерства спорта.
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По словам Кондаранцева, возглавляемый им департамент готов делиться наработками в сфере возведения недорогих и современных некапитальных спортивных объектов, которые вызывают интерес у инвесторов.

Москомспорт оперативно перешел на дистанционные методы спортивной подготовки, онлайн-занятия и дистанционные формы обучения.

Начальник департамента отдельно отметил онлайн-проекты с WorldClass, OKKO и "Яндекс.Эфиром" по фитнес-тренировкам в домашних условиях. Также в столице реализуется проект "Московский киберспорт" - серия турниров по самым популярным дисциплинам. В нём так или иначе задействованы около 10 миллионов человек.

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Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев
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