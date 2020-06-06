Вслед за мороженным китайцы признались в любви к русской колбасе

Они считают её качественным продуктом

Китайцам понравилась российская колбаса. Журналисты из КНР восхитились её вкусом.

Китайское издание Sina с восторгом рассказало о российской колбасе и причинах, по которым её любят в Поднебесной. Автор статьи признается, что, когда разговор заходит о колбасе, сразу вспоминаются невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы.

"Один раз попробовав, вы никогда не забудете её вкус", - говорится в публикации. Из плюсов российской колбасы отмечается её жирность и натуральный состав. В колбасах, которые привыкли есть в Китае, слишком много крахмала.

Китайцам очень нравится и российское мороженое. Президент Владимир Путин не раз привозил на встречи с главой КНР Си Цзиньпином это традиционное молочное лакомство.

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