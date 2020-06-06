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Кто претендует на многомиллионное наследство Михаила Кокшенова

18:27
  • суббота
  • 06 июня 2020

У актёра была дорогая недвижимость

После ухода из жизни любого известного артиста в обществе сразу же начинаются разговоры о его богатствах. Находятся и дальние родственники, которые при жизни звезды не замечали его, а после смерти заявляют о своих правах на наследство.
Михаила Кокшенова похоронят рядом с Гоголем

Как выяснили журналисты, у Михаила Кокшенова осталось немало недвижимого имущества, стоимостью в несколько миллионов рублей: квартира площадью 300 квадратных метров рядом с "Мосфильмом", загородный дом с роскошным участком стоимостью в 50 миллионов.

После смерти актера, претендентов на наследство пока что трое: последняя супруга Михаила Кокшенова - Наталья Лепехина и две дочери артиста, пишет "Комсомольская правда". От первого брака с Аллой Шавыриной родилась Мария Кокшенова. Стюардесса Нина Вокрош, у которой с Кокшеновым был роман, родила актёру Алевтину Вокрош.

Известно, что завещания Кокшенов не оставил, поэтому наследство будет делиться, как это положено, по закону.

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