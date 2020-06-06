ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Как можно быстрее": Путин заявил о выходе из ограничений по коронавирусу

17:38
  • суббота
  • 06 июня 2020

Всё должно происходить осознанно

Выходить из режима ограничений необходимо спокойно и осознанно, но как можно быстрее. Об этом заявил президент Владимир Путин на дистанционной встрече с деятелями культуры.
Собянин пообещал радикальное ослабление ограничений на следующей неделе

"Всё-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознанно, спокойно, но как можно быстрее", - сказал глава государства.

В день рождения Александра Сергеевича Пушкина на встрече много говорили о русском языке, о наследии великого поэта, о роли культуры в жизни общества.

Путин согласился с директором Всероссийского музея Пушкина Сергеем Некрасовым, который во время встречи процитировал такие строчки из письма Пушкину Петру Плетнёву: "Вздор, душа моя; не хандри - холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы".

"Хорошие слова. Будем живы, значит будем когда-нибудь и веселы. Это уж точно. Надо Пушкина вспоминать, не забывать про это", - сказал президент.

Он отметил, что учреждения культуры вошли в перечень отраслей, которые получат дополнительные меры государственной поддержки в период пандемии. Путин поблагодарил всех, кто в непростой для страны и общества период, связанный с эпидемией коронавируса, сделал всё, чтобы культурная жизнь России не прерывалась.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.