"Как можно быстрее": Путин заявил о выходе из ограничений по коронавирусу

Всё должно происходить осознанно

Выходить из режима ограничений необходимо спокойно и осознанно, но как можно быстрее. Об этом заявил президент Владимир Путин на дистанционной встрече с деятелями культуры.

"Всё-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознанно, спокойно, но как можно быстрее", - сказал глава государства.

В день рождения Александра Сергеевича Пушкина на встрече много говорили о русском языке, о наследии великого поэта, о роли культуры в жизни общества.

Путин согласился с директором Всероссийского музея Пушкина Сергеем Некрасовым, который во время встречи процитировал такие строчки из письма Пушкину Петру Плетнёву: "Вздор, душа моя; не хандри - холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы".

"Хорошие слова. Будем живы, значит будем когда-нибудь и веселы. Это уж точно. Надо Пушкина вспоминать, не забывать про это", - сказал президент.

Он отметил, что учреждения культуры вошли в перечень отраслей, которые получат дополнительные меры государственной поддержки в период пандемии. Путин поблагодарил всех, кто в непростой для страны и общества период, связанный с эпидемией коронавируса, сделал всё, чтобы культурная жизнь России не прерывалась.

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