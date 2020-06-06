Сделано заявление о провокациях НАТО во время парада 24 июня

Этого не исключают на Смоленской площади

Запад может пойти на провокации во время проведения Парада Победы на Красной площади в Москве. Такие опасения существуют у руководства МИДа.

"Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может в свете того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая", - сказал замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью ТАСС, отвечая на вопрос и возможных провокациях со стороны Альянса в день парада.

Изначально планировалось, что военный парад в честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдёт, как и положено, 9 мая. Но, в связи с пандемией коронавируса, президент Владимир Путин решил перенести его. Позже Верховный главнокомандующий назвал другую дату – 24 июня.

Репетиции парада уже начались, в них принимают участие военнослужащие, не контактировавшие с заболевшими коронавирусом. Им регулярно проводят тесты на COVID-19.

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