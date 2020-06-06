ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сделано заявление о провокациях НАТО во время парада 24 июня

17:59
  • суббота
  • 06 июня 2020

Этого не исключают на Смоленской площади

Запад может пойти на провокации во время проведения Парада Победы на Красной площади в Москве. Такие опасения существуют у руководства МИДа.
Минобороны запаслось средствами защиты для участников парада Победы

"Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может в свете того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая", - сказал замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью ТАСС, отвечая на вопрос и возможных провокациях со стороны Альянса в день парада.

Изначально планировалось, что военный парад в честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдёт, как и положено, 9 мая. Но, в связи с пандемией коронавируса, президент Владимир Путин решил перенести его. Позже Верховный главнокомандующий назвал другую дату – 24 июня.

Репетиции парада уже начались, в них принимают участие военнослужащие, не контактировавшие с заболевшими коронавирусом. Им регулярно проводят тесты на COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.