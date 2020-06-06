Назван необычный способ заражения коронавирусом

Выводы учёных озвучил Александр Мясников

Заразиться коронавирусом можно от страха, полагает известный доктор Александр Мясников. Страх снижает иммунитет и действительно может стать причиной заражения, сказал врач в эфире телеканала "Россия-1". Это стало известно после проведения опытов на мышах.

"Стресс тратит твои гормоны стресса, и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета, и человек тяжелее болеет", – сообщил Мясников.

Врач рекомендовал во время пандемии заниматься спортом, отказаться от вредных привычек и следить за своим весом. На улице нужно соблюдать социальную дистанцию, носить маску и перчатки. Также врач призвал серьёзно относиться к публикуемой в СМИ информации и не верить мифам.

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