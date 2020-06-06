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Главе Бурятии пришлось понервничать во время разговора с Путиным

19:30
  • суббота
  • 06 июня 2020

Президент поинтересовался сметой строительства библиотеки

Президент Владимир Путин во время беседы с деятелями культуры в День русского языка показал свои отличные знания бюджетных и финансовых показателей. Общаясь с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, глава государства перебил его во время отчёта о строительстве нового здания национальной библиотеки республики.
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"На возведение нового корпуса библиотеки и насыщение современным оборудованием благодаря вашей поддержке было выделено 615 миллионов  рублей", - доложил Цыденов.

"По моим данным, один миллиард  - стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?" - задал вопрос Путин. Глава Бурятии уточнил, что эти деньги выделены на реконструкцию старого здания библиотеки.

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