В Москве резко выросло число вылечившихся от COVID-19

За сутки их стало больше на 2283 человека

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё более 2 200 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 102 тысяч.

С 27 мая в столице каждый желающий может сдать бесплатный анализ на антитела к коронавирусу. Для этого нужно записаться на портале mos.ru. В городе открыты 30 пунктов сдачи тестов. Известно, что очередь на это исследование расписана на две недели вперёд.

По данным на 6 июня, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 193 тысячам пациентам, умерли с начала пандемии 2 919 человек. В России больных зарегистрировано 458 тысяч, в мире 6,7 миллиона человек инфицировано коронавирусом, умерли более 394 тысяч человек.

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