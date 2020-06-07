В России за сутки выявлено 8984 больных коронавирусом

Темпы роста заболеваемости снижаются

За сутки в России зафиксировано 8 984 случая заражения коронавирусом, всего выявлено 467 673 человек ас COVID-19. Москва уже не вносит в статистику большое число заражённых, за сутки в столице зарегистрировано 1 956 больных. Всего с начала пандемии в Москве выявлено 195 017 инфицированных, вылечились 102 тысячи человек.

Накануне, 6 июня президент Владимир Путин во время общения с деятелями культуры по случаю Дня русского языка заявил о стремлении выйти из режима ограничений как можно быстрее. Глава государства попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову подумать, как организовать репетиции деятелей культуры, чтобы они не потеряли квалификацию.

С конца марта в России не работают учреждения культуры и спортивные объекты. В части регионов ограничения снимаются, но при этом сохраняется обязательный режим ношения масок. В Москве заработали непродовольственные магазины, открылись храмы и начались тренировки у профессиональных спортивных команд.

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