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В России за сутки выявлено 8984 больных коронавирусом

10:43
  • воскресенье
  • 07 июня 2020

Темпы роста заболеваемости снижаются

За сутки в России зафиксировано 8 984 случая заражения коронавирусом, всего выявлено 467 673 человек ас COVID-19. Москва уже не вносит в статистику большое число заражённых, за сутки в столице зарегистрировано 1 956 больных. Всего с начала пандемии в Москве выявлено 195 017 инфицированных, вылечились 102 тысячи человек.
"Как можно быстрее": Путин заявил о выходе из ограничений по коронавирусу

Накануне, 6 июня президент Владимир Путин во время общения с деятелями культуры по случаю Дня русского языка заявил о стремлении выйти из режима ограничений как можно быстрее. Глава государства попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову подумать, как организовать репетиции деятелей культуры, чтобы они не потеряли квалификацию.

С конца марта в России не работают учреждения культуры и спортивные объекты. В части регионов ограничения снимаются, но при этом сохраняется обязательный режим ношения масок. В Москве заработали непродовольственные магазины, открылись храмы и начались тренировки у профессиональных спортивных команд.

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