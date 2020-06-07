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Ещё 1956 человек с COVID-19 выявлены в Москве

11:03
  • воскресенье
  • 07 июня 2020

В столице за сутки больше людей выздоравливает, чем заболевает

1 956 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели более 195 тысяч человек, умерли 2 919 пациентов. Число вылечившихся выросло до 102 тысяч человек.
В Москве открылись храмы и начались тренировки у профессиональных спортсменов

Ранее Минюст признал введённые в столице меры соразмерными ситуации и обоснованными. Все решения московских властей названы отвечающими конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан.

В ведомстве отметили, что принятые в столице меры соответствуют мировой практике и носят исключительно временный характер.

Ранее правительство поручило Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить решения московских властей, принятые в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на 7 июня, в России зарегистрировано 467 тысяч случаев выявления коронавируса, умерли от болезни 5 859 человек. В мире больных с коронавирусной инфекцией насчитывается 6,7 миллиона человек, умерло около 400 тысяч заразившихся.

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