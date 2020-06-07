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В Красноярском крае паводок разрушил два моста

15:35
  • воскресенье
  • 07 июня 2020

На месте работают спасатели МЧС

Паводок разрушил два моста в Красноярском крае и размыл землю около опор ещё одной переправы. Причиной стали сильные дожди, обрушившиеся на регион.
Центральную Россию залило дождями

Один мост рухнул на 65 километре автодороги Партизанское – Мина, второй обрушился на 50 километре трассы Партизанское - Мина. Ещё одна переправа сильно пострадала в Курагинском районе, сообщают местные интернет-издания.

Пять населённых пунктов сейчас отрезаны от мира. О пострадавших не сообщается. Мосты обрушились в тот момент, когда на них не было машин и людей.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС. Жителей подтопленных домов эвакуировали.

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