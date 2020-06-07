Центральную Россию залило дождями

Из-за непогоды подтоплены жилые дома

Сильные подтопления после непрекращающихся ливней во многих регионах России. В Красноярском крае из-за паводков разрушены автомобильные мосты. Затруднено транспортное сообщение с несколькими населёнными пунктами. Сотни домов и дачных участков подтоплены и в Центральной части страны, а жителей Алтая начало июня удивило метелью.

К такому природному катаклизму местные жители совершенно не были готовы. Тем более май в регионе выдался аномально жарким. Однако в горах столбик термометра внезапно упал до минус четырёх градусов, зелёную траву накрыли крупные хлопья снега, сообщает "ТВ Центр".

Из-за сильных ливней в Красноярском крае подтоплены дороги. Дождевые потоки резко подняли уровень воды в реках Сейба и Малый Кой, которые подмыли опоры двух автомобильных мостов, один из них рухнул. Попасть в несколько посёлков сейчас можно только в объезд через Минусинск, а это крюк в 600 километров. На улицах самого Красноярска - потоп.

А так с воздуха выглядит поселок Кильдинское в Мурманской области. Вышедшая из берегов река Кола затопила 30 домов и полсотни дворов. Улицы превратились в каналы, продукты и питьевую воду спасатели подвозят на лодках. Для людей развернут пункт временного размещения.

Мобилизованы отряды МЧС и в Тульской области, после прохождения циклона в селе Дедилово подтоплены больше 50 домов. Специалисты расчищают от деревьев русла рек. Больше 40 тысяч кубометров осадков спасатели откачали в Подмосковье. Дожди в регионе начались ещё 30 мая. В результате вода окружила десятки садоводств. К утру 7 июня подтопленными остаются больше 350 приусадебных участков в 17 населённых пунктах.

В столицу после продолжительных дождей наконец пришла первая настоящая волна летнего зноя. Москвичи могут смело раскрывать летний гардероб. В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, температура будет 26-28 градусов тепла, а к 12 июня поднимется до 30-ти, это на пять градусов выше климатической нормы.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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