Сильный ветер мешает собирать разлитое в Норильске топливо

На месте ЧП работают десятки сотрудников МЧС

На месте аварии у ТЭЦ в Норильске собрано свыше 22 тысяч кубометров загрязнённого грунта. Большую часть уже вывезли на полигон для утилизации. Из реки Амбарной специалисты извлекли более полутора тысяч кубометров смеси воды и солярки. Топливо собирают в складные ёмкости, которые доставили специалисты МЧС.

На месте ЧП работают около 500 человек и десятки единиц техники. В ближайшее время в регион прибудут арктический поисково-спасательный отряд МЧС с вездеходами, а также техника компании “Норникель”, сообщает "ТВ Центр".

Сбор топлива осложняют шквалистый ветер и сильное течение. Несмотря на это, работы планируется завершить в срок. Утечка топлива на ТЭЦ произошла 29 мая. В водоёмы и грунт попало более 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. Взять ситуацию под контроль поручил Владимир Путин. В Норильске был объявлен режим ЧС федерального уровня.

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