Собянин анонсировал ослабление ограничений в Москве

Власти объявят об этом 8 июня

Пассажиропоток в столице превысил пять миллионов человек в сутки. При этом резкого скачка не наблюдается. Это свидетельствует о том, что москвичи соблюдают ограничительные меры. И уже на следующей неделе можно будет приступить к очередному этапу смягчений. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Татарстане уже смягчили масочный режим: средства индивидуальной защиты не нужно носить на улице. Без маски теперь можно гулять и в Калининградской области. Исключение - для транспорта и магазинов. В регионе открылись торговые центры и фитнес-клубы. Правда групповые тренировки всё ещё запрещены, сообщает "ТВ Центр".

А власти Приморья отменили двухнедельный карантин для приезжающих: на территорию края пускают всех, у кого нет симптомов инфекции. В Мурманской области по поручению президента и правительства в рекордные сроки возвели новый коронавирусный стационар. Госпиталь, построенный силами МЧС, оборудован всем необходимым, он рассчитан на 700 пациентов и первых больных, при необходимости, сможет принять уже на следующей неделе.

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