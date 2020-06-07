ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин анонсировал ослабление ограничений в Москве

11:29
  • воскресенье
  • 07 июня 2020

Власти объявят об этом 8 июня

Пассажиропоток в столице превысил пять миллионов человек в сутки. При этом резкого скачка не наблюдается. Это свидетельствует о том, что москвичи соблюдают ограничительные меры. И уже на следующей неделе можно будет приступить к очередному этапу смягчений. Об этом заявил Сергей Собянин.
Минюст подтвердил законность указов Собянина

В Татарстане уже смягчили масочный режим: средства индивидуальной защиты не нужно носить на улице. Без маски теперь можно гулять и в Калининградской области. Исключение - для транспорта и магазинов. В  регионе открылись торговые центры и фитнес-клубы. Правда групповые тренировки всё ещё запрещены, сообщает "ТВ Центр".

А власти Приморья отменили двухнедельный карантин для приезжающих: на территорию края пускают всех, у кого нет симптомов инфекции. В Мурманской области по поручению президента и правительства в рекордные сроки возвели новый коронавирусный стационар. Госпиталь, построенный силами МЧС, оборудован всем необходимым, он рассчитан на 700 пациентов и первых больных, при необходимости, сможет принять уже на следующей неделе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Послабление ограничений. Эпидемия коронавируса в России
Послабление ограничений. Эпидемия коронавируса в России
Послабление ограничений. Эпидемия коронавируса в России
Послабление ограничений. Эпидемия коронавируса в России
Послабление ограничений. Эпидемия коронавируса в России
Послабление ограничений. Эпидемия коронавируса в России
Послабление ограничений. Эпидемия коронавируса в России
Послабление ограничений. Эпидемия коронавируса в России
Послабление ограничений. Эпидемия коронавируса в России
Послабление ограничений. Эпидемия коронавируса в России
Послабление ограничений. Эпидемия коронавируса в России
Послабление ограничений. Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.