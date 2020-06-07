Мадонна на костылях поддержала протестующих в Нью-Йорке

По всему миру проходят акции против расизма

В Вашингтоне прошёл самый массовый с начала протестов митинг против расизма. На улицы вышли около десяти тысяч американцев. Обошлось без масштабных погромов, хотя несколько витрин в центре столицы манифестанты всё же разбили.

Мирный протест, ритм которому еще утром задавали африканские барабаны, очень быстро перерос в стычки с правоохранителями. Ближе к вечеру разгоряченные демонстранты устремилась на Даунинг-Стрит. В стражей порядка летят бутылки, петарды. Напуганные лошади отказываются слушаться и несутся прямо в толпу. Одна из сотрудниц конной полиции задевает светофор и падает.

Всего в результате столкновений пострадали как минимум 10 сотрудников полиции. Протесты уже поддержали ряд звёзд. В субботу к демонстрантам вышли боксер Энтони Джошуа и певица Мадонна. По странному стечению обстоятельств, оба на костылях. И если к резиденции действующего премьера толпа так и не смогла прорваться, то другой - бывший глава правительства - всё же пострадал. Памятник Уинстону Черчиллю оказался изуродован вандалами, сообщает "ТВ Центр".

В Великобритании тоже существует проблема чрезмерной жестокости со стороны полиции. Причём, это продолжается уже много лет. Именно поэтому нам нужна революция, нужна реформа. И она начинается здесь и сейчас. Революцию и реформу требовали жители и других европейских городов. Массовые акции прокатились почти по всей Германии, собирая десятки тысяч людей. Кульминацией стали 8 минут и 46 секунд молчания в память о погибшем при задержании афроамериканце Джордже Флойде.

Несмотря на запрет властей на улицы Парижа вышли несколько тысяч французов. После того как полиция оцепила правительственный квартал, несанкционированный митинг переместился на Марсово поле.

Протесты не только в Европе. Реакционные настроения докатились до Африки и даже Австралии. В Сиднее, где на улицы высыпали 20 тысяч человек, полицейские усмиряли демонстрантов перцовыми баллончиками и резиновыми дубинками.

Тем временем в самой Америке беспорядки постепенно сменяются мирными маршами. В Сан-Франциско протестующие заполонили знаменитый мост "Золотые ворота". Проезжающие мимо машины приветствовали собравшихся гудками клаксонов. В Лос-Анджелесе колонну демонстрантов возглавил сам начальник местной полиции. В Чикаго устроили сидячий протест.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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