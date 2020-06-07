Российские военные доставили гуманитарную помощь в отдалённый посёлок в Сирии

В наборах - все самое необходимое

Российские военные в Сирии доставили партию гуманитарной помощи в отдалённый горный посёлок на границе с Ливаном. Продуктовые наборы получили 200 местных жителей.

Посёлок Арна скрыт в горах. Серпантин петляет, колонне с гуманитарным грузом приходится протискиваться сквозь узкие улицы. Но после всех трудностей пункт назначения достигнут. Сначала - работают сапёры. Также разведка с воздуха.

Офицеры центра по примирению враждующих сторон в Сирии встречаются со старейшиной деревни. Информация о жизни на селе - из первых уст. Продовольственную ситуацию в посёлке иллюстрируют пустые витрины в торговых лавках.

Деревня живет натуральным хозяйством. В продуктовых наборах рис, консервы и сахар. Раньше офицеры центра по примирению передавали помощь, что называется, из рук в руки. Сейчас эпидобстановка диктует свои правила. Груз передаётся представителям администрации. Далее они распределяют среди местных жителей, сообщает "ТВ Центр".

Местные жители указали ещё на несколько ближайших деревень, где также ждут помощи. Эти населённые пункты могут стать точками гуманитарных маршрутов уже в ближайшее время.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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