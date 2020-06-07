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Уникальную операцию по спасению серого дельфина сняли на видео

13:10
  • воскресенье
  • 07 июня 2020

Животное попало на мелководье

Непростая спасательная операция проведена в Приморье: дельфина весом около тонны вернули на глубину на руках. Видео, снято очевидцами, облетело все социальные сети. Животное было таким большим, что сначала его приняли за касатку. Но после учёные определили - это редкий, занесённый в Красную книгу, серый дельфин.
Опубликованы кадры спасения афалин из горящего дельфинария в Севастополе

Дельфина заметили в районе пляжа в Амурском заливе. С мелководья  дельфину выбраться самостоятельно было невозможно. На мели животное находилось около четырёх часов.  Его нужно было срочно вызволять из плена и возвращать на глубину.  На место прибыли краевые спасатели, волонтёры и дайверы. Изначально думали, что дельфин попал в сети, их здесь часто выставляют нелегальные рыбаки. Но оказалось, что животное зацепилось за дно нижними плавниками.

Один из участников спасательной операции говорит, что дельфин будто понял - люди не хотят причинять ему вред, и поэтому совсем не сопротивлялся. Буквально через полчаса трёхметровое животное оказалось на глубине, сообщает "ТВ Центр".

Серые дельфины - настоящая загадка для учёных. Неизвестна даже их общая численность. Они живут небольшими семьями по всему миру. Но на российском Дальнем Востоке в основном обитают на Курильских островах. К берегам Приморья зашли впервые. Что привело сюда эту уже взрослую особь можно только догадываться.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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