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Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч

14:16
  • воскресенье
  • 07 июня 2020

Заразившихся уже около 7 миллионов

Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса. В тройке стран-лидеров по заболеваемости – США, Бразилия и Россия. Причём в Штатах число инфицированных превысило миллион человек. Меньше всего больных зарегистрировано в Лесото – там заболели 4 человека.
Назван необычный способ заражения коронавирусом

Среди стран с наибольшей смертностью от коронавируса США также на первом месте – 109 тысяч умерших. Вторую и треть строчку рейтинга уверенно держат Великобритания (40 тысяч) и Бразилия (35 тысяч). В России от последствий болезни умерли 5 859 человек.

По состоянию на 7 июня, в России выявлено 467 тысяч заразившихся, в Москве – 195 тысяч. Столица – лидер среди регионов по числу инфицированных. Второе и третье место занимают Московская область и Санкт-Петербург. Самый благоприятный регион – Ненецкий автономный округ, там заразились коронавирусом 80 человек.

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