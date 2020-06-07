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Более тысячи москвичей сдали плазму для лечения больных COVID-19

13:03
  • воскресенье
  • 07 июня 2020

Этот метод широко используется в больницах

Более тысячи москвичей сдали плазму для лечения больных коронавирусом, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Сдать плазму можно на городских станциях переливания крови, за это власти выплатят компенсацию.
Ракова: Трое пациентов после переливания плазмы вылечились от коронавируса

Некоторое время назад врачи и учёные выяснили, что плазма переболевших коронавирусом людей может помочь заразившимся. Такой метод используется в столичных стационарах для лечения больных COVID-19 в тяжёлом состоянии.

С начала пандемии в Москве вылечены от коронавируса более 102 тысяч человек, заразившихся насчитывается 193 тысячи. В последние дни наблюдается положительная динамика: за сутки из больниц выписывается больше здоровых пациентов, чем выявляется заразившихся коронавирусом.

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