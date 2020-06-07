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В МЧС отреагировали на предложение США о помощи в Норильске

16:56
  • воскресенье
  • 07 июня 2020

У России достаточно своих сил и средств

В МЧС России отреагировали на предложение США оказать помощь в ликвидации последствий аварии под Норильском. У ведомства достаточно своих сил и средств, ответили в министерстве.
Сильный ветер мешает собирать разлитое в Норильске топливо

Первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян поблагодарил страны, предложившие помощь в чрезвычайной ситуации, но окончательное решение остаётся за политическим руководством России. Сейчас, по его словам, солярку откачивают из рек Далдыкан и Амбарная. На месте ЧП работает достаточно сил и средств: 500 человек и 200 единиц техники.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео предложил России помощь в сборе дизтоплива и консультации американских экспертов. В МИДе России назвали это предложение жестом доброй воли.

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