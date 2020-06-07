В Москве простились с Михаилом Кокшеновым

На церемонии было немноголюдно

В Москве простились с актёром Михаилом Кокшеновым. Церемония прошла в ритуальном зале митинского крематория в Москве. На ней присутствовали только самые близкие люди. Урну с прахом артиста захоронят в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы писателя Николая Гоголя.

Михаил Кокшенов умер 4 июня на 84-м году жизни в частной подмосковной клинике после продолжительной болезни. Некоторое время назад стало известно о проблемах со здоровьем Кокшенова. В 2017 году он перенёс инсульт и долго не мог восстановиться после болезни.

Первую роль артист сыграл в картине Александра Зархи "Высота". Всего в его фильмографии насчитывается более 130 ролей, среди них такие фильмы, как "Женя, Женечка и "Катюша", "Самая обаятельная и привлекательная", "Спортлото-82".

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