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Москвичей предупредили о надвигающейся грозе

15:16
  • воскресенье
  • 07 июня 2020

Вечером 7 июня лучше не выходить из дома

На Москву вновь надвигается гроза. Накануне, 6 июня сильный дождь заставил понервничать владельцев дачных участков.
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7 июня во второй половине дня также ожидаются гроза, сильный дождь и порывистый ветер. МЧС рекомендует москвичам быть осторожными.

При грозе возможно усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. Жителям города лучше отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам рекомендовано, находясь на улице, укрываться только в капитальных строениях, избегая деревьев, рекламных щитов, шатких конструкций.

В конце мая-начале июня сильные дожди в Москве и области привели к подтоплению улиц и десятков жилых домов в сельской местности. Коммунальные службы быстро справились с этой чрезвычайной ситуацией.

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