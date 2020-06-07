Работники морга заставили родственников искать тело близкого человека

Идёт служебная проверка

В Башкирии проводят расследование после публикаций в Telegram-каналах информации о том, как работки морга города Белебея заставили родных умерших искать тело своего близкого человека. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве региона.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в морге больницы башкирского города Белебей родственникам умершего предложили самостоятельно отсортировать гору покойников, чтобы найти тело близкого человека. Сообщалось, что люди жаловались на сильный трупный запах.

Глава бюро судебно-медицинских экспертиз региона Александра Орловская сообщила, что указанная в обращении комната предназначена для хранения тел умерших, оборудована системой охлаждения, которая сейчас не работает. Ремонт должны закончить до конца июня. Комната оборудована полками для размещения тел, трупы друг на друга не укладываются, уточнила Орловская.

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