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Отравившийся "Кротом" Алибасов бесследно исчез

17:54
  • воскресенье
  • 07 июня 2020

Что случилось с основателем группы "На-На"

Отравившийся год назад средством для очистки труб продюсер Бари Алибасов снова исчез. 6 июня у него день рождения, но на звонки он не отвечает.
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Продюсер бесследно исчез из квартиры в Мерзляковском переулке в Москве. Говорят, последним его видел сын Бари Алибасов-младший, пишет "Комсомольская правда".

Связь с Алибасовым пропала три дня назад. "К сожалению, Бари Каримович ни с кем не входит на связь. Сын известного продюсера Бари-младший увёз отца из квартиры 4 июня. С тех пор о судьбе продюсера ничего не известно", - рассказал директор артиста Вадим Горжанкин.

По его словам, никаких планов у Алибасова по празднованию своего дня рождения не было. Директор основателя группы "На-На" считает, что это ненормально, когда человек пропадает на свой день рождения.

Не исключено, что история с исчезновением – очередной пиар-ход Бари Каримовича. Ведь отравление "Кротом" год назад, как выяснили журналисты, тоже было вроде как придумано.

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