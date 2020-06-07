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Действия американских полицейских назвали унижением

16:48
  • воскресенье
  • 07 июня 2020

Полиция должна охранять закон

Преклонение колен американскими полицейскими – это унижение. Такое мнение высказал в интервью радио "Говорит Москва" глава московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.
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"Полиция должна чётко следить за законом, а какой же ты тогда полицейский, если встаёшь на колени?" – задал риторический вопрос Пашкин.

По его мнению, существуют другие способы выразить своё возмущение. Например, отдать свой голос на выборах. "Я в шоке от того, что полиция так делает", - заключил профсоюзный лидер.

В более чем 140 городах США проходят акции протеста против произвола полиции, перерастающие в беспорядки, погромы и мародёрство. Причина – гибель в Миннеаполисе от рук полиции чернокожего Джорджа Флойда. Полицейские под давлением толпы стали вставать на одно колено, прося прощение за своих коллег.

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