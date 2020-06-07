Главный раввин России заразился коронавирусом

Он находится под наблюдением врачей

Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом. "У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние здоровья не вызывает особых опасений", - сказали ТАСС в пресс-службе раввина.

Берл Лазару 56 лет. Он был избран главным раввином России в 1995 году. До этого был раввином московской синагоги в Марьиной Роще. С 1995 года Лазар также занимает пост главы Объединения раввинов СНГ.

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