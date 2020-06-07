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Главный раввин России заразился коронавирусом

17:32
  • воскресенье
  • 07 июня 2020

Он находится под наблюдением врачей

Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом. "У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние здоровья не вызывает особых опасений", - сказали ТАСС в пресс-службе раввина.

Берл Лазару 56 лет. Он был избран главным раввином России в 1995 году. До этого был раввином московской синагоги в Марьиной Роще. С 1995 года Лазар  также занимает пост главы Объединения раввинов СНГ.

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Главный раввин России Берл Лазар
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