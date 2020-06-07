Стало известно о желании российских авиакомпаний начать полёты 15 июля

Всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом

Российские авиакомпании хотят возобновить международные полёты с 15 июля. Такую возможность изучают крупные российские авиаперевозчики, сообщил информированный источник агентству "Интерфакс". Официальной информации на этот счёт нет.

Сообщается, что первыми могут возобновиться полёты в страны ЕврАзЭС и СНГ. По мере открытия границ с другими странами будет возобновляться авиасообщение и с ними. Пока все границы России для пассажирского авиасообщения остаются закрытыми из-за ограничительных мер по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что в Минтрансе надеются на возобновление международных авиаперевозок с июля. Всё будет зависеть от ситуации в мире. Многие европейские страны постепенно открывают границы, надеясь на то, что летний сезон отпусков не принесёт больших финансовых потерь.

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