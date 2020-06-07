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В Подмосковье найден большой склад боеприпасов времён войны

18:34
  • воскресенье
  • 07 июня 2020

Мины и оружие обнаружены на участке рядом с домом

Житель подмосковного Одинцова нашёл у себя на участке большое количество боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.
Полиция нашла склад оружия и боеприпасов на западе Москвы

Под землёй лежали несколько десятков миномётных мин, патроны и стрелковое оружие.

Как утверждают в Росгвардии, угрозы для людей боеприпасы не представляли.

На месте работают следователи , все найденные предметы передадут оперативной группе для доставки их на экспертизу.

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В Подмосковье найден большой склад боеприпасов времён войны
В Подмосковье найден большой склад боеприпасов времён войны
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