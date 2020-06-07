В Подмосковье найден большой склад боеприпасов времён войны

Мины и оружие обнаружены на участке рядом с домом
Житель подмосковного Одинцова нашёл у себя на участке большое количество боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.
Под землёй лежали несколько десятков миномётных мин, патроны и стрелковое оружие.
Как утверждают в Росгвардии, угрозы для людей боеприпасы не представляли.
На месте работают следователи , все найденные предметы передадут оперативной группе для доставки их на экспертизу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"