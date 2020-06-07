Воробьёв поблагодарил Собянина за сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Город и область справляются с наплывом больных

Губернатор Подмосковья поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за сотрудничество в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"В "Крокусе" сегодня находится порядка 300 пациентов с коронавирусом, всего мы там развернули 1 100 коек. Мы не могли рисковать и остаться без коек. Благодарю за поддержку Москву и лично мэра за поддержку в самые сложные моменты", - отметил Андрей Воробьёв.

С самого начала борьбы с новым китайским вирусом Москва и Подмосковье согласовывали свои действия и старались сделать так, чтобы жителям двух связанных между собой регионов было удобно передвигаться. Москва и область находятся на первом и втором местах по числу заболевших коронавирусом. Два региона справляются с числом заболевших, сейчас пик пандемии уже пройден.

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