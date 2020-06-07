Лещенко рассказал о слежке спецслужб за Пугачёвой в 70-е годы

Певец вспомнил интересную историю

Заграничные поездки советских артистов за границу всегда были в центре внимания спецслужб. За певцами и актёрами днём и ночью приглядывали так называемы сопровождающие. Это могли быть как работники КГБ, так и люди, негласно сотрудничающие с ними.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в 70-е годы часто выезжал на различные музыкальные конкурсы в страны соцлагеря. Так было и в 1975 году, когда Алла Пугачёва и Лев Валерьянович отправились на фестиваль "Золотой Орфей" на болгарский курорт Золотые Пески.

В интервью "Московскому комсомольцу" Лещенко рассказал о приключениях в этой поездке. Рядом с артистами постоянно находился некий человек, какой-то двойной агент, как утверждает певец. Артисты в зарубежных поездках любили повеселиться, сопровождающие тоже не сидели сложа руки.

"Подобным образом вели себя и сопровождающие, которые после получения командировочных напивались. Однажды, перебрав с алкоголем, они полезли на балкон к Пугачёвой", - вспоминает Лев Лещенко.

Услышав шум Алла Борисовна вышла на балкон принаряженная в платье в горошек. "Они были разгоряченные бутылкой водки, и вся ситуация выглядела немножко двусмысленно. Но Алла сразу и решительно расставила все акценты: "Ребята, есть же дверь", - рассказал народный артист. История закончилась мирно: Пугачёва культурно отшила надоедливых сопровождающих.

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