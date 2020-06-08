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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 миллионов

08:23
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Самая тяжелая ситуация в США

В мире растет число заражений коронавирусной инфекцией. По последним данным, уже отмечено более семи миллионов случаев инфицирования.

При этом, как отмечает ТАСС, скончались более 402 тысяч человек. Самое большое количество случаев заражений зафиксировано в США.

Вторую и третью строчку рейтинга держат Великобритания (40 тысяч) и Бразилия (35 тысяч). В России от последствий болезни умерли более пяти тысяч человек.

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