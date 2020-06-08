Россиянам предложили платить по 150 рублей в час

Это касается тех, кто заключает срочный трудовой договор на неполный день

Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому россияне, работающие по срочным договорам и неполный день, должны будут получать не менее 150 рублей в час. Документ направили в правительство.

Авторы инициативы предложили установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года. По мнению парламентариев, его необходимо ежегодно индексировать, отталкиваясь от индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

В документе указано, что в мае этого года часовая ставка в России (с учетом МРОТ в 12 130 рублей) составляла 89,85 рубля, а в июле она опустится до 65,92 рубля.

По словам авторов законопроекта, зачастую работодатели сильно занижают оплату труда, чтобы избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды. "При этом часто основная часть заработной платы выплачивается в конвертах. В условиях роста уровня безработицы работник вынужден соглашаться с такими условиями", - приводит РИА Новости выдержку из документа.

Авторы законопроекта надеются, что их инициатива улучшит материальное положение россиян.

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