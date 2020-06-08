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Стрелок на машине врезался в толпу протестующих в Сиэтле

08:32
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Мужчина открыл огонь по митингующим

Очередной инцидент со стрельбой во время охвативших США митингов расследует полиция американского города Сиэтл (штат Вашингтон). Мужчина на автомобиле врезался в толпу протестующих.
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Нападавший вышел из машины и открыл стрельбу по митингующим. По данным издания The Seattle Times, пострадал один человек. Раненый госпитализирован, его состояние стабильно.

Полиции удалось быстро задержать и обезвредить стрелка. Его личность и обстоятельства преступления выясняются.

В городах США продолжаются массовые выступления, поводом для которых стала гибель афроамериканца в Миннеаполисе во время задержания полицией. Американским властям для наведения порядка в некоторых штатах пришлось привлекать Национальную гвардию.

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