Стрелок на машине врезался в толпу протестующих в Сиэтле

Мужчина открыл огонь по митингующим

Очередной инцидент со стрельбой во время охвативших США митингов расследует полиция американского города Сиэтл (штат Вашингтон). Мужчина на автомобиле врезался в толпу протестующих.

Нападавший вышел из машины и открыл стрельбу по митингующим. По данным издания The Seattle Times, пострадал один человек. Раненый госпитализирован, его состояние стабильно.

Полиции удалось быстро задержать и обезвредить стрелка. Его личность и обстоятельства преступления выясняются.

В городах США продолжаются массовые выступления, поводом для которых стала гибель афроамериканца в Миннеаполисе во время задержания полицией. Американским властям для наведения порядка в некоторых штатах пришлось привлекать Национальную гвардию.

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