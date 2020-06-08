Стрелок на машине врезался в толпу протестующих в Сиэтле

Мужчина открыл огонь по митингующим
Очередной инцидент со стрельбой во время охвативших США митингов расследует полиция американского города Сиэтл (штат Вашингтон). Мужчина на автомобиле врезался в толпу протестующих.
Нападавший вышел из машины и открыл стрельбу по митингующим. По данным издания The Seattle Times, пострадал один человек. Раненый госпитализирован, его состояние стабильно.
Полиции удалось быстро задержать и обезвредить стрелка. Его личность и обстоятельства преступления выясняются.
В городах США продолжаются массовые выступления, поводом для которых стала гибель афроамериканца в Миннеаполисе во время задержания полицией. Американским властям для наведения порядка в некоторых штатах пришлось привлекать Национальную гвардию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"