Устроившего стрельбу москвича ранили при задержании

От рук стрелка пострадали два человека

Накануне вечером в Москве произошла стрельба, в результате которой два человека получили ранение. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По словам очевидцев, некий человек, вероятно, в нетрезвом состоянии на улице Строителей открыл огонь из охотничьего ружья со второго этажа дома. Ранения получили случайные прохожие. Один госпитализирован в состоянии средней тяжести. Пострадавших могло быть больше, во дворе дома находились и другие люди.

Стрелок уже задержан. Как рассказали в полиции, при задержании он оказался сопротивление и был ранен. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Хулиганство".



"Я дома была, с собаками собиралась идти гулять, началась стрельба. я думала петарды. Минут 20, как минимум, была только стрельба. И слышала крик, девушка кричала очень сильно", - рассказала очевидец Наталья.

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