В Москве за сутки скончался 51 пациент с COVID-19

Общее число умерших достигло 2970
За минувшие сутки в Москве скончался 51 пациент с коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 2970.
По последним данным, за все время пандемии выявлено 195017 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 102714 человек.
В целом по стране коронавирусом заболели 467 тысяч человек. 5859 умерли за весь период. Общее число тех, кто сумел побороть болезнь, почти достигло 227 тысяч.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"