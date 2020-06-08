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В Москве за сутки скончался 51 пациент с COVID-19

08:42
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Общее число умерших достигло 2970

За минувшие сутки в Москве скончался 51 пациент с коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 2970.

По последним данным, за все время пандемии выявлено 195017 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 102714 человек.

В целом по стране коронавирусом заболели 467 тысяч человек. 5859 умерли за весь период. Общее число тех, кто сумел побороть болезнь, почти достигло 227 тысяч.

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