Ликвидировано самое большое пятно разлива топлива в Норильске

Уровень ПДК в воде превышен в 60 раз

Подкрепление прибыло к группировке спасателей, ликвидирующих последствия ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске. Прибыли новые специалисты с дополнительным оборудованием.

"В воскресенье к отряду из 16 специалистов Северного и Балтийского филиалов Службы, приступивших к работам 1 июня, прибыло подкрепление - семь специалистов Азово-Черноморского и Каспийского филиалов, которые привезли с собой дополнительное оборудование", - говорится в сообщении Морспасслужбы.

Пресс-служба также отмечает, что практически полностью ликвидировано самое крупное пятно разлива нефтепродуктов на реке Амбарная.

Как сообщил заместитель главы МЧС Александр Чуприян, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воде из загрязненных топливом водоемов в Норильске сейчас превышена в 60 раз. ПДК снизилась за время аварийных работ: сразу после разлива сообщалось о том, что уровень превышен в тысячи раз.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. В работах по ликвидации последствий разлива участвуют более 500 человек, передает "Интерфакс".

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