ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ликвидировано самое большое пятно разлива топлива в Норильске

09:01
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Уровень ПДК в воде превышен в 60 раз

Подкрепление прибыло к группировке спасателей, ликвидирующих последствия ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске. Прибыли новые специалисты с дополнительным оборудованием.
В МЧС отреагировали на предложение США о помощи в Норильске

"В воскресенье к отряду из 16 специалистов Северного и Балтийского филиалов Службы, приступивших к работам 1 июня, прибыло подкрепление - семь специалистов Азово-Черноморского и Каспийского филиалов, которые привезли с собой дополнительное оборудование", - говорится в сообщении Морспасслужбы.

Пресс-служба также отмечает, что практически полностью ликвидировано самое крупное пятно разлива нефтепродуктов на реке Амбарная.

Как сообщил заместитель главы МЧС Александр Чуприян, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воде из загрязненных топливом водоемов в Норильске сейчас превышена в 60 раз. ПДК снизилась за время аварийных работ: сразу после разлива сообщалось о том, что уровень превышен в тысячи раз.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. В работах по ликвидации последствий разлива участвуют более 500 человек, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия разлива нефтепродуктов в Норильске
Последствия разлива нефтепродуктов в Норильске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.