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Московские парки подготовили новую развлекательную онлайн-программу

08:52
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Москвичей ждут мастер-классы, познавательные лекции, виртуальные экскурсии

Московские парки подготовили новую развлекательную программу. С 8 по 14 июня на их сайтах и страницах в соцсетях пройдут танцевальные мастер-классы, познавательные лекции, виртуальные экскурсии и даже песочная анимация.

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, парк "Красная Пресня" приглашает всех желающих на урок по чирлинидингу. Научиться вальсировать и узнать историю возникновения вальса предлагает своим подписчикам Лианозовский парк. Парк Горького организует в режиме реального времени занятие по зумба-фитнесу. Для самостоятельного изучения английского языка будет полезно заглянуть в Instagram-аккаунт Таганского парка. Парк "Кузьминки" продолжит знакомить подписчиков с цветущими растениями, которые встречаются на его территории. Парк "Фили" в своих социальных сетях проведет встречу с ландшафтным дизайнером Алексеем Бабиным. Воронцовский парк организует лекцию проекта #дворянскаягостиная. Измайловский парк приглашает посмотреть спектакль "Волшебная лампа Аладдина".

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