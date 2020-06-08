Врач развеяла миф о вреде хлеба

Стоит ли отказываться от хлебобулочных изделий?

Врач-диетолог Ирина Лизун порекомендовала покупать хлеб из цельнозерновой муки и не верить мифам о вреде хлебобулочных изделий.

Проблема заключается в том, что в магазинах бывает непросто найти хлеб из цельнозерновой муки. "Даже там, где написано "фитнес-хлеб" или "здоровый хлеб", там везде белая мука. Белая мука фактически пустая. В ней есть что-то, но большинство витаминов и микроэлементов из нее удалены, а крахмала много", - рассказала Лизун в интервью радио Sputnik.

Бытует мнение, что хлеб несовместим со здоровым образом жизни. У хлеба высокий гликемический индекс, поэтому от него быстро поправляются. К тому же в хлебе полно глютена - растительного белка, который содержится в злаках.

Считается, что глютен плохо влияет на здоровье, однако Ирина Лизун с этим мнением не согласна. Главное - знать меру, не переедать. По ее словам, мода на безглютеновые диеты пройдет так же, как и мода на маргарин, которым в свое время пытались заменить масло. Люди тогда не знали, что в маргарине есть трансжиры, которые вредны для сердца.

Врач-диетолог посоветовала не отказываться от хлеба, но стараться разнообразить свой рацион. Чем больше видов муки и вариантов выпечки, тем лучше организму.

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