Устроивший стрельбу по прохожим москвич скончался в больнице

При задержании он был ранен

На юго-востоке Москвы задержан мужчина, открывший стрельбу по людям из окна своей квартиры. Жилище пришлось брать штурмом. Ранены двое прохожих и один боец Росгвардии.

Личность стрелка установлена. Это Дмитрий Павлов. Что заставило 50-летнего мужчину открыть огонь по прохожим, пока неизвестно. По время задержания он был ранен. Врачи пытались спасти его жизнь, но это не удалось - как сообщили в столичном управлении СКР, он скончался.

В квартире следователи нашли алкоголь и медикаменты, которые применяют для лечения неврологических заболеваний. Не исключено, что Павлов находился в неадекватном состоянии. Соседи говорят, что у бывшего руководителя одного из крупных промышленных предприятий были неурядицы в личной жизни. Якобы недавно развелся с женой. События на юго-западе Москвы во дворе дома по улице Строителей начали развиваться накануне. Примерно в 22 часа в полицию позвонили местные жители и рассказали, что слышат хлопки. Думали, это петарды, передает "ТВ Центр".

На место оперативно приехали полицейские и Росгвардия. Быстро установили - неизвестный ведет огонь из окон квартиры на четвертом этаже. Квартал оцепили.

Со стрелком начали переговоры. Ему предлагали сдаться. Но безрезультатно. Когда на улице стало слышно щелканье затворов на автоматах, а спецназ достал из машины инструмент для вскрытия двери, сомнений не осталось - готовится штурм.

Операция длилась считанные минуты. Бойцы Росгвардии нейтрализовали сопротивлявшегося мужчину. Во время захвата стрелок был ранен. Легкое касательное получил и офицер СОБРА. Следователи выясняют- имел ли задержанный документы на владение оружием. Уголовные дела заведены по трем статьям. В том числе, покушение на убийство и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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