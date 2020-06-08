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В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов

11:50
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Возбуждено уголовное дело

В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов, оно произошло в конце мая. Операция проводилась в понедельник сразу в нескольких районах города, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в региональном МВД, задержанные - мужчины от 39 до 58 лет, ранее судимы. Напомним, в результате вооружённого нападения на отделение Сбербанка двое инкассаторов получили ранения, а налётчики скрылись с сумкой с деньгами.

Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

 

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