В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов

Возбуждено уголовное дело
В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов, оно произошло в конце мая. Операция проводилась в понедельник сразу в нескольких районах города, передает "ТВ Центр".
Как сообщили в региональном МВД, задержанные - мужчины от 39 до 58 лет, ранее судимы. Напомним, в результате вооружённого нападения на отделение Сбербанка двое инкассаторов получили ранения, а налётчики скрылись с сумкой с деньгами.
Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой". Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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