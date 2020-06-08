В России за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 112 человек

Всего в России зафиксировано более 476 тысяч случаев заболевания

Последние данные оперативного штаба о распространении коронавирусной инфекции в России. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 8985 человек в 83 регионах. При этом симптомов не имеют более 35 процентов заболевших. Скончались 112 пациентов. 5971 человек умер за весь период.

Всего в России зафиксировано 476658 случаев заболевания коронавирусом. За всё время проведено более тринадцати миллионов лабораторных исследований на выявление инфекции. Около трёхсот тысяч тестов за день.

Количество выздоровевших продолжает расти. Вылечились уже 230688 пациентов, 3 957 человек выписаны из больниц за сутки.

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