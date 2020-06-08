Россия готова к открытию туристического сезона

План открытия отрасли представят до 15 июня

Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Об этом на совещании с членами правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

Главе кабмина доложили: гостиницы работают уже в 25 регионах, ещё свыше 40 субъектов готовы к запуску туристической отрасли. На восстановление экономики направлен целый ряд мер. Общенациональный план действий был представлен президенту и сейчас дорабатывается.

В резервный фонд правительства мобилизовано 600 миллиардов рублей на поддержку пострадавших сфер. Постепенно стабилизируется ситуация на рынке труда, однако власти продолжат помогать людям, оставшимся без работы из-за пандемии.



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