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Россия готова к открытию туристического сезона

11:42
  • понедельник
  • 08 июня 2020

План открытия отрасли представят до 15 июня

Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Об этом на совещании с членами правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

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Главе кабмина доложили: гостиницы работают уже в 25 регионах, ещё свыше 40 субъектов готовы к запуску туристической отрасли. На восстановление экономики направлен целый ряд мер. Общенациональный план действий был представлен президенту и сейчас дорабатывается.

В резервный фонд правительства мобилизовано 600 миллиардов рублей на поддержку пострадавших сфер. Постепенно стабилизируется ситуация на рынке труда, однако власти продолжат помогать людям, оставшимся без работы из-за пандемии.
 

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