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Муж Полины Гагариной отреагировал на слухи о разводе

09:33
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Тема развода обсуждается уже несколько месяцев

Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе с Полиной Гагариной. Эту тему СМИ обсуждают уже несколько месяцев. По слухам, 42-летний фотограф съехал от певицы и появляется в общем доме только, чтобы повидаться с дочерью.

Ни Гагарина, ни Исхаков слухи о разводе никак не комментировали. Однако поклонники продолжают осаждать обоих в социальных сетях вопросами и репликами о расставании. Под одним из последних постов в инстаграме подписчик заметил, что фотограф после развода помолодел лет на 15, а Гагарина "теперь локти грызет себе". На этот раз Исхаков не сдержался.

"Да не разводились мы! Йо-майо", - написал он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привет ����

Публикация от Дмитрий Исхаков (@isxakov)

От других комментариев муж Гагариной воздержался. СМИ предполагают, что пара не живет вместе, но официально пока еще состоят в браке, поскольку суды закрыты из-за пандемии коронавируса, пишет eg.ru.

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