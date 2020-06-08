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Более 13 миллионов тестов на коронавирус проведено в России

09:36
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Почти 300 тысяч анализов сделано только за последние сутки

Роспотребнадзор опубликовал статистику проведенных тестов на коронавирус. Всего в России сделано более 13 миллионов анализов. За последние сутки это число увеличилось почти на 300 тысяч.
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 миллионов

"В России проведено более 13 миллионов тестов на коронавирус", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что за сутки было сделано 294 тысячи тестов.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали о видах тестов на COVID-19. Первый из них - молекулярная диагностика. Мазок из носа и ротоглотки берут у пациентов с симптомами респираторного заболевания.

Второй вид теста – это анализ на антитела (IgM и IgG). У пациента производится забор крови и определяется иммунитет человека к COVID-19. И, наконец, третий вид - это анализ на вирусные антигены, для которого берется мазок из носа.

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