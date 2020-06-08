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Стрельба в Сиэтле и погромы в Брюсселе: хроника протестов против расизма

11:50
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Митинги не стихают

В американском Сиэтле водитель автомобиля въехал в толпу и открыл огонь по людям. Это произошло во время демонстрации за права темнокожих и против полицейского произвола. Массовые волнения, начавшиеся после убийства правоохранителями афроамериканца Джорджа Флойда, уже перекинулись в Европу. Задержаны десятки протестующих.

Любительская камера следит, как автомобиль летит в толпу, которая стоит перед полицейским оцеплением. Когда водитель сбрасывает скорость, машину окружают протестующие.

Прямо из салона начинается стрельба. Такую развязку акции против жестоких действий полицейских в Сиэтле не ждал никто. Известно об одном пострадавшем, он доставлен в больницу. Стрелявший мужчина уже задержан, сейчас выясняются мотивы происшествия. Впрочем, ни подобный риск, ни опасность быть раненым в столкновениях с полицией, не пугают сотни тысяч американцев, которые продолжают выходить на улицы городов. 

В Лос-Анджелесе толпа заполнила бульвары Голливуда и устроила массовые танцы. В штате Мэн активисты организовали лежачий протест – на асфальте они изобразили массовое задержание. В Вашингтоне колонна направилась к Белому дому. Несмотря на разницу в форме протестов, содержание плакатов и лозунгов одно: "Жизни черных имеют значение" и "Нет справедливости – нет мира".

"Для многих из нас, кто здесь находится, нет выбора. Наш народ подвергается нападению. Наши законы и политика никогда не были созданы для того, чтобы защищать нас", - говорит одна из протестующих.

Спустя две недели после убийства Джорджа Флойда протестные настроения подстегнул, как считают рядовые американцы, новый случай превышения полномочий полицейскими. В штате Вирджиния темнокожего мужчину, отказавшегося пройти медосвидетельствование, повалили на асфальт, применив электрошокер.

Президент США в твиттере объявил, что отдан приказ начать вывод Национальной гвардии из Вашингтона. По мнению Трампа, ситуация в столице – под полным контролем. Но предупредил, что в случае необходимости армия может быстро вернуться. В российском МИД обратили внимание на двойные стандарты в действиях администрации США. Ведь на протяжении десятилетий Вашингтон указывал другим странам, как они должны себя вести в случае массовых волнений.

"Как несуразно эти требования выглядят теперь на фоне нынешней внутриамериканской ситуации. Национальная гвардия предпринимает попытки подавить митинги силовым путём, с применением спецсредств и слезоточивого газа. В ходе пошла бронетехника. Есть убитые и раненые, более 9 тысяч человек задержаны", - говорится в заявлении МИД.

К протестам, быстро перестающим в беспорядки, присоединяются и всё новые европейские города. Улицы Брюсселя превратились в арену столкновений между манифестантами и полицией. В ход шли файеры, бутылки и камни. Разбиты витрины, разграблены бутики и магазины. Задержаны 150 человек. Не менее горячо в выходные было в Стокгольме. В Гетеборге против полицейских использовали разобранную брусчатку. Есть пострадавшие в Лондоне: как среди констеблей, так и среди участников манифестации. На воскресные беспорядки отреагировал премьер-министр Борис Джонсон. 

"Люди имеют право мирно протестовать, соблюдая социальную дистанцию, но они не имеют права нападать на полицию. Эти демонстрации превратились в бандитизм – в противоположность тому, ради чего были организованы. Ответственные будут привлечены к ответственности", - пригрозил он.

Для выявления зачинщиков беспорядков в Лондоне используют кадры полицейской видеосъемки. Уже задержаны 12 человек.

Егор Киселёв, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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