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В российских городах началась подготовка к Параду Победы (видео)

12:25
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Он пройдет 24 июня

В городах России началась подготовка к Параду в честь Великой Победы, который пройдёт 24 июня. В подмосковном Алабино в понедельник проходит первая совместная репетиция пеших расчётов и механизированной колонны. В ней участвуют исторические танки Т-34-85 и самоходные установки СУ-100 времён Великой Отечественной. Военнослужащие и техника тренируются на площадке, которая имитирует Красную площадь. В Москве репетиции пройдут ночью 17 и 18 июня.

В Санкт-Петербурге Парад состоится на Дворцовой площади. А пока военнослужащие тренируются в местах постоянной дислокации. Всех обеспечивают средствами индивидуальной защиты. А технику обрабатывают спецрастворами. К Параду будут допущены только те военнослужащие, чей тест на коронавирус покажет отрицательный результат.

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Подготовка к Параду Победы
Подготовка к Параду Победы
Подготовка к Параду Победы
Подготовка к Параду Победы
Подготовка к Параду Победы
Подготовка к Параду Победы
Подготовка к Параду Победы
Подготовка к Параду Победы
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