Оружие и секретные документы: под Ростовом нашли штабной сейф времен войны

Многие документы еще предстоит восстановить

С предельной осторожностью поисковики вскрывают металлический ящик времён Второй мировой войны. И аккуратность не напрасна. Захоронивший этот сейф солдат, вероятно, очень не хотел, чтобы кто-то изучил его содержимое. Внутри к дверце привязана проволока, на конце которой взведённая граната. Лишь время спасло исследователей от гибели – взрывное устройство давно отсырело и стало неопасным. Но это лишь первая загадка. Обнаруженные внутри артефакты вызвали ещё больше вопросов.

Металлический короб весом порядка 40 килограммов обнаружили в осыпавшемся блиндаже донские поисковики. Установлено, что сейф пролежал в земле больше 75 лет. Помимо гранаты внутри лежал Наган, оплавленные нагрудной знак чекиста, петлицы и нашивки НКВД. А также опалённые документы, которые, вероятно, и пытались скрыть от фашистов.

"Идёт протокол допроса. Нательный крест. То есть здесь что-то, видимо, особый отдел, то ли протокол вёл и изъял эту справку у этого человека", - объясняет эксперт поискового объединения МУИС Евгений Васюк.

Эксперт по кусочкам собирает мозаику истории. Из уцелевших в огне клочков бумаги приоткрывается завеса тайны. Работники госбезопасности проводили допрос. Документы составлены на двух языках – русском и украинском. Кого допрашивали чекисты, и почему было так важно уберечь эти документы, экспертам ещё предстоит выяснить.

Подробно изучив отличительные знаки, хранящиеся в сейфе вместе с документами, поисковики вспомнили о другой находке, сделанной ранее. Недалеко от осыпавшего блиндажа, где хранился ящик, они нашли останки солдата. И эксперты не исключают, что оба обнаружения могут быть звеньями одной цепи.

"Несколько лет назад, буквально недалеко от этого блиндажа, мы нашли офицера особого отдела, офицера НКВД, чекиста, который был с перебитыми осколками ногами и застрелился", - вспоминает руководитель поискового отряда "Миус-фронт" Андрей Кудряков.

Тем не менее, содержимое сейфа пока остаётся крайне загадочным, признаются поисковики. Ничего подобного они раньше не встречали. Чтобы сотрудник НКВД прятал в сейф личное оружие и отличительные знаки? Не исключено, что хозяин ящика был шпионом, которого вот-вот должны били раскусить.

"Ещё предстоит долгая работа по идентификации всех кусочков. Может, что-то удастся, какую-то более подробную информацию узнать. И я думаю, этот экспонат займёт достойное место в коллекции Донского исторического музея", - считает директор музея Иван Стреляев.

На месте находки артефакта в 1941 году году шли ожесточённые бои. Не имевшие тяжелого вооружения и артиллерии 1137-й Ростовский и 1135-й Сальский полки были окружены и разбиты. Однако другие части дивизии уцелели и позже дали отпор, приняв участие в битвах за Кавказ, Севастополь, Варшаву и взятие Берлина.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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