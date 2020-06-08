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Оружие и секретные документы: под Ростовом нашли штабной сейф времен войны

12:23
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Многие документы еще предстоит восстановить

С предельной осторожностью поисковики вскрывают металлический ящик времён Второй мировой войны. И аккуратность не напрасна. Захоронивший этот сейф солдат, вероятно, очень не хотел, чтобы кто-то изучил его содержимое. Внутри к дверце привязана проволока, на конце которой взведённая граната. Лишь время спасло исследователей от гибели – взрывное устройство давно отсырело и стало неопасным. Но это лишь первая загадка. Обнаруженные внутри артефакты вызвали ещё больше вопросов.

Металлический короб весом порядка 40 килограммов обнаружили в осыпавшемся блиндаже донские поисковики. Установлено, что сейф пролежал в земле больше 75 лет. Помимо гранаты внутри лежал Наган, оплавленные нагрудной знак чекиста, петлицы и нашивки НКВД. А также опалённые документы, которые, вероятно, и пытались скрыть от фашистов.

"Идёт протокол допроса. Нательный крест. То есть здесь что-то, видимо, особый отдел, то ли протокол вёл и изъял эту справку у этого человека", - объясняет эксперт поискового объединения МУИС Евгений Васюк.

Эксперт по кусочкам собирает мозаику истории. Из уцелевших в огне клочков бумаги приоткрывается завеса тайны. Работники госбезопасности проводили допрос. Документы составлены на двух языках – русском и украинском. Кого допрашивали чекисты, и почему было так важно уберечь эти документы, экспертам ещё предстоит выяснить.

Подробно изучив отличительные знаки, хранящиеся в сейфе вместе с документами, поисковики вспомнили о другой находке, сделанной ранее. Недалеко от осыпавшего блиндажа, где хранился ящик, они нашли останки солдата. И эксперты не исключают, что оба обнаружения могут быть звеньями одной цепи.

"Несколько лет назад, буквально недалеко от этого блиндажа, мы нашли офицера особого отдела, офицера НКВД, чекиста, который был с перебитыми осколками ногами и застрелился", - вспоминает руководитель поискового отряда "Миус-фронт" Андрей Кудряков.

Тем не менее, содержимое сейфа пока остаётся крайне загадочным, признаются поисковики. Ничего подобного они раньше не встречали. Чтобы сотрудник НКВД прятал в сейф личное оружие и отличительные знаки? Не исключено, что хозяин ящика был шпионом, которого вот-вот должны били раскусить.

"Ещё предстоит долгая работа по идентификации всех кусочков. Может, что-то удастся, какую-то более подробную информацию узнать. И я думаю, этот экспонат займёт достойное место в коллекции Донского исторического музея", - считает директор музея Иван Стреляев.

На месте находки артефакта в 1941 году году шли ожесточённые бои. Не имевшие тяжелого вооружения и артиллерии 1137-й Ростовский и 1135-й Сальский полки были окружены и разбиты. Однако другие части дивизии уцелели и позже дали отпор, приняв участие в битвах за Кавказ, Севастополь, Варшаву и взятие Берлина.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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Заминированный сейф времен войны
Заминированный сейф времен войны
Заминированный сейф времен войны
Заминированный сейф времен войны
Восстановление документов из найденного сейфа времен войны
Восстановление документов из найденного сейфа времен войны
Восстановление документов из найденного сейфа времен войны
Восстановление документов из найденного сейфа времен войны
Заминированный сейф времен войны
Заминированный сейф времен войны
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