"Спасибо за все": Лера Кудрявцева нежно обратилась к мужу

Они в браке семь лет

49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 32-летний хоккеист Игорь Макаров отмечают семь лет совместной жизни.

Кудрявцева и Макаров начали встречаться восемь лет назад. Через год после знакомства они поженились. В 2018 году телезвезда подарила мужу дочку.

По случаю памятной даты Кудрявцева опубликовала в Instagram несколько фото с мужем и дочкой. На фотогалерею она наложила песню "Любимый человек" певицы Anivar. "В народе говорят "медная" свадьба. Мой любимый человек. Спасибо, родной, за все, люблю", - написала телеведущая.

На странице Макарова пока не появилось поста по поводу "медной" свадьбы.

- Много-много счастливых лет, ребята, - пишут Кудрявцевой в комментариях.

- Поздравляю Игоря с такой женой, как ты - это не "Мисс Марпл" всю жизнь смотреть, скучая на диване. Ты - мечта и огонь

- Любимки.

- Какое счастье видеть крепкие пары и счастливые семьи. Поздравляю!

- Поздравляю! Вы лучшая пара и семья! Бай Бог вам счастья на долгие года!

Отметим, что Кудрявцевой порой бывает непросто с молодым мужем. Она старается не ревновать и давать ему свободу. Иногда отпускает спортсмена на вечеринку, а сама лежит перед телевизором. "Если бы мне было лет 20, мы развелись бы, наверное, через пару месяцев", - признавалась телезвезда.

Ради супруга Лера Кудрявцева старается следить за фигурой. Правда, получается не очень. Во время карантина она забросила тренировки и поправилась. Недавно супруги танцевали медленный танец, и хоккеист спросил возлюбленную: "А что такое мягонькое в штаны положила?" "Живот", - ответила телезвезда.

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