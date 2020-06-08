ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Спасибо за все": Лера Кудрявцева нежно обратилась к мужу

09:53
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Они в браке семь лет

49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 32-летний хоккеист Игорь Макаров отмечают семь лет совместной жизни. 
Лера Кудрявцева: Мой муж очень доволен новой грудью

Кудрявцева и Макаров начали встречаться восемь лет назад. Через год после знакомства они поженились. В 2018 году телезвезда подарила мужу дочку. 

По случаю памятной даты Кудрявцева опубликовала в Instagram несколько фото с мужем и дочкой. На фотогалерею она наложила песню "Любимый человек" певицы Anivar. "В народе говорят "медная" свадьба. Мой любимый человек. Спасибо, родной, за все, люблю", - написала телеведущая. 

На странице Макарова пока не появилось поста по поводу "медной" свадьбы. 

- Много-много счастливых лет, ребята, - пишут Кудрявцевой в комментариях. 

- Поздравляю Игоря с такой женой, как ты - это не "Мисс Марпл" всю жизнь смотреть, скучая на диване. Ты - мечта и огонь

- Любимки. 

- Какое счастье видеть крепкие пары и счастливые семьи. Поздравляю!

- Поздравляю! Вы лучшая пара и семья! Бай Бог вам счастья на долгие года! 

Отметим, что Кудрявцевой порой бывает непросто с молодым мужем. Она старается не ревновать и давать ему свободу. Иногда отпускает спортсмена на вечеринку, а сама лежит перед телевизором. "Если бы мне было лет 20, мы развелись бы, наверное, через пару месяцев", - признавалась телезвезда.  

Ради супруга Лера Кудрявцева старается следить за фигурой. Правда, получается не очень. Во время карантина она забросила тренировки и поправилась. Недавно супруги танцевали медленный танец, и хоккеист спросил возлюбленную: "А что такое мягонькое в штаны положила?" "Живот", - ответила телезвезда.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.